شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستدرج إنبي بحثا عن البقاء بالمنطقة الآمنة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الإسماعيلي نظيره إنبي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز ، بحثا عن الهروب من الهبوط إلى دوري المحترفين.

ويرغب الاسماعيلي في استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره في تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الخطر والتواجد في المنطقة الآمنة بجدول مجموعة الهبوط للمظاليم.

فيما يتطلع إنبي إلى استدراك الموقف وتحسين نتائجه بعد تلقيه هزيمة مفاجئة من الجونة على أرضه في الجولة الماضية ، ويبحث عن تحسين مركزه والهروب هو الآخر من منطقة الخطر لضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل الاسماعيلي المركز السابع في مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وهو ما يزيد من صعوبة مواجهتها اليوم .