شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه الجونة في الغردقة بحثا عن الهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الجونة مع نظيره مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز ، في مباراة صعبة على الفريقين ، لرغبة كلا منهما في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويبحث الجونة عن استغلال إقامة المباراة على أرضه في تحقيق الفوز ومطاردة زد على صدارة مجموعة الهبوط إلى دوري المحترفين.

فيما يتطلع مودرن سبورت إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة في الجولة الماضية ، من أجل تحقيق الثلاث نقاط والهروب من شبح الهبوط إلى دوري المحترفين ، حيث يقبع في المركز الأخير ويحتاج لحصد اكبر عدد من المباريات المتبقية لضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل الجونة المركز الثاني في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة بينما يحتل مودرن سبورت المركز الأخير في المجموعة برصيد 15 نقطة.