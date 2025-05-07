شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جولات "نار ياحبيبى نار" تحسم مصير بطل دوري nile بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

لايزال بطل دوري نايل هذا الموسم محل منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة في الجولة الرابعة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتبقى لفريق بيراميدز 4 مباريات في المسابقة، حيث بات في حاجة إلى الفوز بهم جميعاً لضمان التتويج باللقب خاصة في ظل ملاحقة الأهلي للسماوي، حيث يفصل الأحمر نقطة واحدة فقط عن الصدارة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد فوزه على حرس الحدود في نفس الجولة بخماسية نظيفة، ويتبقى لكل فريق منهم 4 مباريات.

ونستعرض مواجهات بيراميدز والأهلى والزمالك المتبقية فى دوري نايل كالتالى:

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:



البنك الأهلي × بيراميدز



الجمعة 9 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :



الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 8 مساءً.



الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة



بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).

وجاءت لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز بخصوص حسم بطل المسابقة في حال تساوي نقاط الفريقين كالتالي:

1ـ النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلهم، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الأن بفارق 3 أهداف.

2ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

3ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4ـ النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5ـ في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة