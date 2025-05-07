شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعسكر بالإسكندرية الليلة استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاهلى بقيادة عماد النحاس اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التي تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

ويغيب عن الاهلى في مباراة المصري البورسعيدى كل من يحيى عطية الله وأِشرف داري وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك في أمم أفريقيا.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي ، وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.