شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز المصابين بعد إصابة شحاتة وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الطبى لفريق الزمالك برئاسة محمد اسامة على تجهيز المصابين فى اسرع وقت، والاطمئنان على جاهزيتهم، فى ظل الحاجة إلى جهودهم الفترة الحالية.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات بين صفوفه على رأسها احمد الجفالى ، احمد فتوح ، مصطفى شلبى ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، محمود شيكابالا ، أحمد حمدى بخلاف تأهيل محمد عبدالشافى.

ويعانى أحمد فتوح من إصابته بمزق في عضلة السمانة، ومحمود جهاد لعدم تعافيه من شد في العضلة الخلفية، ويستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، وأحمد الجفالي لعدم تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية

وفيما يخص مصطفى شلبى فيعانى من الام فى عضلة السمانة، ومحمد شحاتة تعرض للاصابة خلال المباراة امام البنك الأهلي ، بالام فى عضلة الخلفية

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى المصرى ، والمقرر لها الجمعة المقبل