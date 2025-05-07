شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل استعداداته لبيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

من جانبه، أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، استمرار طارق مصطفى المدير الفني للفريق في مهمته مع النادي حتى نهاية تعاقده، وقال أشرف نصار في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نادي الزمالك لم يتواصل مع إدارة البنك الأهلي، وطارق مصطفى مستمر معنا حتى نهاية تعاقده الموسم المقبل ولن يرحل في الوقت الحالي.

أجرى مسؤولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية خلال الساعات الأخيرة مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وذلك لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو، بعد تراجع نتائج الزمالك تحت قيادته.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الزمالك مصير البرتغالي جوزية بيسيرو اليوم بعد الاتفاق مع المدرب البديل.

وكان بيراميدز سقط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 محتفظاً بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة