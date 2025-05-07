شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الأهلي، بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء غداً الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

من جانبها، رصدت إدارة النادي المصري، مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك من أجل الفوز على الأهلي والحفاظ على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل اشتعال المنافسة داخل المربع الذهبي، بعد تعثر بيراميدز مؤخراً بالهزيمة أمام فاركو في الجولة الرابعة.

ويدخل الفريق البورسعيدي معسكراً مغلقاً اليوم بالإسكندرية استعداداً للقاء المرتقب، والذي يفتقد فيه المصري لجهود نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الزمالك الماضية بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.