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الامارات | 78 مباراة تدشن بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | 78 مباراة تدشن بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بإقامة 78 مباراة، ضمن الدور التمهيدي على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بينما تقام مرحلة المربع الذهبي السبت المقبل، وصولاً إلى النهائي يوم الأحد.

وخسر البطل الإماراتي، عمير يونس، ضربة البداية أمام جونغ جانغ بطل كوريا الجنوبية بنتيجة صفر- 2، وسط أجواء المنافسات القوية للاعبين من 30 دولة، بهدف حجز مقاعدهم للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولة العالم التي تستضيفها البحرين في فبراير 2026.

يذكر أن قائمة المنتخب الوطني تضم ثلاثة لاعبين، هم: جمال البدواوي وعمير يونس وسهام الرشيدي، إضافة إلى مروان الحاج إدارياً، وأديتا سنج مدرباً.

من ناحيته، أعرب مدرب منتخب البرتغال، فرنادو سليفا، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده في البطولة وبزيارته الأولى إلى دبي.

ووصف مدرب البرتغال البطولة بأنها رقم مهم في خريطة أصحاب الهمم على مستوى العالم، وأضاف: «حرص الأبطال النخبة على الوجود في البطولة لم يأت من فراغ، وإنما لسمعتها الكبيرة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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