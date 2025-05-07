الامارات | النصر يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر فريق النصر لكرة السلة حاجز الـ100 نقطة، وحقق انتصاراً عريضاً على ضيفه الوحدة بنتيجة (110-68)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي، في مسابقة «كأس الإمارات» لمرحلة الرجال.

واحتاج النصر لتسجيل انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول والثاني والثالث بواقع (33-17 و36-19 و25-15)، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية بنتائج الربع الرابع والأخير (17-16).

وينطلق اليوم إياب الدور ربع النهائي، بإقامة لقاء وحيد يجمع شباب الأهلي وضيفه الظفرة، في مباراة يبحث خلالها «فرسان دبي» عن تجديد فوزه بعد أن فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (97-64)، والتأهل للدور نصف النهائي الذي يقام في 21 من الشهر الجاري.