الامارات | 14 نادياً في ورشة عمل «فنية» لرابطة المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين الإماراتية ورشة عمل فنية خاصة بتعديلات الموسم الرياضي المقبل 2025-2026، أمس، بدبي، حضرها عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المري، والمدير التنفيذي بالإنابة، مصعب المرزوقي، وممثلو الأندية الـ14 المحترفة.

وقال حسن طالب المري إن ما سيترتب عن الورشة من نقاشات وملاحظات سيتم رفعه إلى مجلس إدارة الرابطة للنظر فيه، والبت فيما فيه مصلحة الأندية والمسابقات التي تنظمها الرابطة وكرة القدم الإماراتية بشكل عام.

وتواصلت فعاليات الورشة بعرض مقترحات روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، بعد تسكين المواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة في مختلف المسابقات.

تلتها التعديلات الفنية في مختلف لوائح مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية: لائحة دوري أدنوك للمحترفين، لائحة كأس سوبر إعمار، لائحة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لائحة دوري المحترفين تحت 23 سنة، وتخص تسجيل ومشاركة اللاعبين في المسابقات. كما تم استعراض مقترحات الأندية التي توصلت بها الرابطة في هذا الجانب.