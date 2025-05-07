الامارات | «عصف ذهني» لتمكين الشباب في نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة عصف ذهني بعنوان «تمكين الشباب في نهائي كأس رئيس الدولة»، وذلك على هامش الاستعدادات للمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة بين الشارقة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد، بعد غد.

وبحسب بيان صحافي، ركزت الجلسة على أربعة محاور هي: الثقافة الجماهيرية وتعزيز الحضور الفعّال، والإعلام وصناعة المحتوى عبر منصات جديدة تواكب تطلعات الجمهور، وتنظيم الفعاليات المصاحبة لإثراء تجربة المشجعين، وتمكين الشباب عبر إشراكهم في عمليات إدارة وتنظيم المباريات في فرق التنظيم واللجان الميدانية.