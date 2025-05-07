الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان - آرسنال 23:00
الدوري السعودي
الرائد - الهلال 20:15
الأهلي - التعاون 20:25
النصر - الاتحاد 22:00
الجونة - مودرن سبورت 18:00
الإسماعيلي - إنبي 21:00
الدوري المغربي
نهضة بركان - شباب المحمدية 23:00
كأس إفريقيا للشباب تحت 20
تونس - المغرب 19:00
نيجيريا - كينيا 19:00
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