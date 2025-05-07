الامارات | إنتر ميلان يقهر برشلونة في "سان سيرو" ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه برشلونة الإسباني في الوقت الإضافي 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد سان سيرو في اياب الدور نصف النهائي.

وينتظر الفريق الإيطالي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي التي ستقام في فرنسا اليوم لخوض المباراة النهائية التي ستقام يوم 31 مايو الجاري.

وبلغ إنتر المباراة النهائية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

قدم الفريقان مباراة مثيرة وتبادلا السيطرة على مجريات المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي في برشلونة قد انتهت بالتعادل 3-3.

تقدم إنتر في الدقيقة 21 عبر لاوتارو مارتينيز، وقبل نهاية الشوط الأول سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني لصالح الفريق الإيطالي من ركلة جزاء.

لكن برشلونة لم يستسلم وظهر بمستوى متميز وأكثر إيجابية في الشوط الثاني وترجم أفضليته بهدف تقليص الفارق عن طريق إيريك غارسيا في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 60، سجل برشلونة هدف التعادل برأسية اللاعب داني أولمو.

وأكمل رافينيا ريمونتادا برشلونة بهدف من تسديدة قوية في الدقيقة 88، لكن الفريق الإيطالي لم يستسلم ونجح في تسجيل هدف التعادل بواسطة اللاعب أتشيربي عند الدقيقة 93 ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول وبالتحديد في الدقيقة 99 سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لصالح إنتر لتنتهي المباراة لصالح الفريق الإيطالي وسط فرحة جنونية في استاد سان سيرو معقل الإنتر.