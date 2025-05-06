الامارات | أحمد بن حشر يتوج الفائزين في بطولة الإمارات المفتوحة للاسكواش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية واللاعب السابق للإسكواش، الفائزين في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للاسكواش، التي أُقيمت على ملاعب نادي بلدية دبي، واختتمت أمس، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبةً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

وتم تتويج الفائزين في فئات الرجال والسيدات، والأشبال والشبلات تحت 11 عاما، والأشبال والشبلات تحت 13 عاما، والناشئين والناشئات تحت 15، و17، و19 عاما.

وحضر التتويج كل من محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإمارات للاسكواش، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات والجهات الحكومية.

وأكّد نجيب عمر عبد الله، الأمين العام لاتحاد الإمارات للاسكواش، أن البطولة ضمت أفضل اللاعبين على مستوى الدولة من مختلف الفئات العمرية، كما قدمت العديد من المواهب الذين سيشكلون نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، للعمل على تجهيزهم بشكل مثالي من أجل الـتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032.