شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد لنهائي كأس السلة رجال بعد الفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق كرة سلة الاهلى فى التأهل الى الدور النهائي من بطولة كأس مصر بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 92-54 بالمباراة التى اقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

ويلتقى بعد قليل الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى منافسات نفس الدور.

وتقام مباريات المركز الثالث بعد غد الخميس بأن يلتقى المهزوم من كل مباراة مع الآخر، على نفس الصالة أيضا، بعدما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد نهائي البطولة والمقرر له الخميس بين الفائز من كل مباراة من مباريات نصف النهائي.

وكان فريق سيدات سلة الأهلى توج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنح بنتيجة 99-64 فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر