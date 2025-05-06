شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة احتواء إمام عاشور فى الأهلى قبل مواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد شوقى المدرب العام للنادى الاهلى على عقد جلسة مع لاعبه إمام عاشور نجم خط وسط الفريق قبل مواجهة المصري البورسعيدى بالدوري.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وطالب محمد شوقى لاعبه بعدم التأثر بعدم تسجيل الاهداف مؤكداً أن هذا طبيعى فى عالم كرة القدم وأنه -أى اللاعب- يؤدى دوره على أكمل وجه وحتما سيعود لهز الشباك.

مدرب الاهلى طالب لاعبه بضرورة التركيز فى المباريات المقبلة لقيادة الاهلى لحسم بطولة الدوري وتعويض الجماهير عن فقدان لقب دوري أبطال أفريقيا.

والتقطت عدسات المصورين فيديوهات تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لإمام عاشور وهو ينهار على الأرض ويبكي، وقد تدخل زملاؤه لتهدئته دون معرفة السبب، حيث أشارت تقارير إلى أن اللاعب كان حزينا لإهدار الفرص خلال مواجهة حرس الحدود التى فاز بها الاهلى بخماسية دون رد رغم تتويجه بجائزة رجل المباراة بفضل أداؤه الجيد وصناعته لهدف زميله حسين الشحات.

وحرص محمد شوقي على مواساه اللاعب واحتضانه عقب المباراة لرفع روحه المعنوية.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.



وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.



واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.



ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.