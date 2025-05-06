شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في اتحاد الكرة: لا مساس بلائحة الأجانب بالدوري في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن لائحة قيد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز ستظل كما هي دون أي تعديل خلال الموسم الجديد 2024-2025.

وأوضح المصدر في تصريحاته لليوم السابع أن الاتحاد قرر الإبقاء على الحد الأقصى المسموح به لقيد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، وهو 5 لاعبين لكل نادٍ في القسم الأول، دون أي زيادة أو تغيير.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار المنافسة وتوفير الفرص للاعبين المحليين، مؤكدًا أن الاتحاد لا يعتزم تعديل هذه اللائحة في الوقت الحالي.

وبحسب اللائحة الحالية لقيد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري:

يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول.

يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني.

يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الثالث.

يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية.

لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

لا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة لأندية القسم الثاني.

لا يسمح بمشاركة أكثر من لاعب أجنبي واحد في المباراة الواحدة لأندية القسم الثالث.

لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.