شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في اتحاد الكرة: فيفا أخطرنا بضرورة المشاركة في كأس العرب ونفكر في منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة مشاركة مصر في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الاتحاد يدرس حاليًا السيناريوهات المتاحة لتنفيذ طلب فيفا، واستشارة المدير الفني للمنتخب الأول، حسام حسن، عن رغبته في خوض البطولة بسبب تعارضها مع استعدادات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر 2025.

وأضاف المصدر: "مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هاني أبو ريدة، لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، لكن الاتجاه الأقرب هو الاعتماد على منتخب المحليين أو فريق بديل عن المنتخب الأول، لتفادي تعرض اللاعبين الأساسيين للإصابة قبل كأس الأمم."

وشدد المصدر على أن الاتحاد يتعامل مع الأمر بجدية، نظرًا لأهمية الالتزام بقرارات الفيفا، مع الحرص في الوقت نفسه على مصلحة المنتخب الوطني.