شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع على زين لتدعيم فريق اليد في السوبر و الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع علي زين نجم منتخب كرة اليد المحترف في صفوف دينامو بوخارست الروماني لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الكؤوس و السوبر الأفريقي المحدد لهما شهر مايو الجاري .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 12 مايو الجاري علي صالة الملك عبد الله الفيصل في النادي الأهلي فرع الجزيرة .

أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك ، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.