شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يقترب من إنهاء المرحلة الأخيرة للتأهيل من الصليبى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى من إنهاء المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، حيث يؤدى اللاعب حالياً تدريبات منفردة بعيداً عن الالتحامات وبشكل تدريجى تمهيداً للظهور فى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر فى غضون 10 أيام حال إثبات القياسات البدنية جاهزيته لهذه المرحلة.

شارك كريم فؤاد في 85 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 اهداف وحصد مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين ودوري ابطال افريقيا مرتين ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.



وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.



واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.



ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.