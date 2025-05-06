شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخبي غانا وأفريقيا الوسطى للإسماعيلية استعدادًا لمباراة الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎وصلت إلى الإسماعيلية، بعثة منتخبي غانا وأفريقيا الوسطى تحت 20 سنة لكرة القدم، استعدادًا لمباراتهما معًا فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

‎ويلتقي الفريقان في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الخميس باستاد هيئة قناة السويس، بينما يلعب فى نفس التوقيت المنتخب السنغالى مع نظيره الكونغولى باستاد السويس الجديد، فى ختام الدور الأول للمجموعة الثالثة للبطولة.

‎ويؤدى المنتخب الغانى مرانه اليوم بملعب تيوليب 2، بينما أدى منتخب أفريقيا الوسطى مرانه بالسويس صباح اليوم وقبل التوجه إلى الإسماعيلية مباشرة .

‎وكان منتخب غانا قد فاز على السنغال بهدف دون رد، بينما خسر منتخب أفريقيا الوسطى أمام الكونغو الديمقراطية 1/3 في الجولة الثانية التى أقيمت مساء أمس باستاد السويس الجديد.