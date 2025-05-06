شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع شراكة مع "FIFA Collect" قبل المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية كبرى مع منصة "FIFA Collect" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح الأهلي أول نادٍ من أفريقيا ينضم إلى هذه المنصة، في خطوة تُمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة النادي للتوسع الرقمي والتواصل مع جماهيره حول العالم.

شهد توقيع مراسم العقد أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وأمير توفيق المدير التنفيذي، ونيرة علي، مدير التسويق، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية .

"FIFA Collect" تعد أسرع منصات المقتنيات الرقمية نموًا في عالم الرياضة، وقد أحدثت ثورة في التفاعل بين الأندية وجماهيرها من خلال تقديم لحظات رقمية موثّقة وقابلة للاقتناء والتبادل، تمزج بين التوثيق والابتكار الرقمي بأسلوب تفاعلي غير مسبوق.

جاءت تلك الشراكة في إطار الاستراتيجية التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز مكانة النادي عالميًا والتعاون مع كبرى العلامات التجارية الدولية لتعظيم الإيرادات واستحداث مصادر دخل مبتكرة بالعملة الأجنبية.