شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الهبوط.. سموحة يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل سموحة وطلائع الجيش سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل بمجموعة الهبوط في المرحلة الثانية من البطولة.

وألغى حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش هدفاً لـ سموحة في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد اللجوء لتقنية الـ"var"،بداعى وجود تسلل على عبد الرحمن عامر لاعب الفريق السكندري وتعرض محمود فتح الله لاعب الطلائع للطرد فى الدقيقة 90.

ترتيب سموحة وطلائع الجيش في الدورى

ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بعد تعادله في اللقاء الأخير مع زد.

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد علاء، محمد كاماتشو، خالد سطوحي وأحمد متعب.

خط الوسط: عبد الرحمن زولا، علي حمدي وعماد فتحي.

الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد ورجب عمران.

مقاعد بدلاء طلائع الجيش أمام سموحة

عماد السيد، معاذ الحناوي، خالد عواد، عمرو طارق، محمد هاني، أحمد الشيخ، مصطفى خواجة، جودوين شيكا وأحمد سمير.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد ربيعة – بركات حجاج – عبدالرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد مكرونة – محمود صابر.

الهجوم: إسلام جابر – دوكو دودو – صامويل أمادي.

مقاعد بدلاء سموحة أمام طلائع الجيش

محمد أشرف – محمد مصطفى ميدو – محمد كونيه – الحبيب أحمد حسن – محمد سالم – مصطفى البدري – عبدالكبير الوادي – أبوبكر ليادي – أحمد إيهاب.