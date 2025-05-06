شكرا لقرائتكم خبر عن درويش ونبيل يجتمعان مع الكاس استعدادًا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات المكثفة لتجهيز منتخبات الناشئين، عقد وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مهمًا مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، إلى جانب وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب.

وناقش الاجتماع، الذي يأتي ضمن خطة تطوير منتخبات الشباب، نتائج المرحلة الماضية التي شارك فيها المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، كما تم الاتفاق على إقامة سلسلة من المعسكرات خلال الفترة المقبلة تتخللها مباريات ودية، من أجل تجهيز المنتخب بأفضل صورة قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويُعد هذا اللقاء جزءًا من رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم لدعم المواهب الشابة والاستثمار في الأجيال القادمة لضمان تمثيل مشرف في المحافل العالمية.