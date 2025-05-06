شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب فى المستشفى.. 5 لاعبين خارج الخدمة مع أنديتهم لنهاية الموسم بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرمت الإصابة بعض الأندية من اللاعبين الأجانب لنهاية هذا الموسم، فى الوقت الذى تكون فيه الاندية فى اشد الحاجة لخدمات هؤلاء المحترفين، إلا أن الإصابة حالت دون ذلك، لتضرب الأندية فى وقت صعب، ليغيب 5 محترفين لنهاية الموسم.

5 لاعبين خارج الخدمة

وأصبح 5 لاعبين محترفين خارج الخدمة مع أنديتهم فى المباريات الحاسمة المقبلة، نستعرضهم فى التقرير التالى..



رضا سليم

أول هؤلاء اللاعبين هو المغربى رضا سليم جناح النادى الأهلى، الذى تعرض لإصابة قوية بقطع فى غضروف الركبة والذى خضع على إثره لعملية جراحية ليبتعد عن الأهلى لنهاية الموسم، الأمر الذى جعل الأهلى يخرجه من قائمته فى شهر يناير الماضى ويضم على معلول والذى تعافى من إصابة قطع وتر إكيليس بعدما فشل فى ضم محترف آخر.

حمزة المثلوثى

ثانى اللاعبين هو حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك، الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخضع المثلوثي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي فى ألمانيا، ليغيب عن الزمالك فيما تبقى من الموسم، حيث يحتاج من 6 إلى 9 أشهر قبل العودة مجددا للتدريبات والمباريات، ليخسره الزمالك فى توقيت صعب.

أحمد القندوسى

تعرض الجزائرى أحمد القندوسى لاعب سيراميكا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع فاركو فى الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب فى الدورى، بعد تدخل قوى من ياسين الملاح لاعب فاركو على قدمه.

وعانى أحمد القندوسى من كسر فى الساق دخل على إثره المستشفى وأجرى جراحة ناجحة، ويحتاج من 3 لـ4 أشهر للعودة مجددا للملاعب وهو ما يجعل موسمه الحالى انتهى.

خالد النبريصى

تعرض الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم فريق الإسماعيلى، لإصابة قوية بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، خلال مباراة فريقه أمام زد بالدوري وغادر من الملعب إلى المستشفى مباشرة.

بدأ اللاعب مرحلة التأهيل بعدما أجرى جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال أشرف محرم، إننا أجرينا جراحة دقيقة للاعب خالد النبريصى بعد تعرضه لكسر مضاعف وتفتت فى الكوع والرسغ، وكانت العملية ناجحة والحالة استقرت بشكل جيد، واللاعب بدأ مرحلة التعافي الأولي، وإذا سارت الأمور حسب الخطة فعودة اللاعب للتدريبات المتدرجة من المتوقع أن تكون خلال 3 أشهر، مع الالتزام الكامل ببرنامج تأهيلي خاص لضمان استعادة كامل اللياقة والوظائف الحركية.

يحيى عطية الله

تعرض المغربى يحيى عطية الله ظهير أيسر النادى الأهلى لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمام بيراميدز فى قمة مباريات الجولة الثانية من الدورى، والتى خرج على إثرها من المباراة ولم يستطع إكمالها.

ويعانى يحيى عطية الله من إصابة قوية فى العضلة الخلفية والتى تحتاج لشهر للتعافى قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية، مما يعنى انتهاء موسمه مع الأهلى وعقده أيضا إلا إذا قرر الأهلى تفعيل بند الشراء من ناديه السويسرى.