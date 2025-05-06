شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يرفض اللعب فى مصر لغير الأهلى ويفضل العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

طلب عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى من تامر النحاس وكيل أعماله مناقشة العروض الخليجية التى وصلته وعلى رأسها العروض الليبية تمهيداً لإختيار أفضلها فى ظل رفضه فكرة اللعب فى مصر لغير القلعة الحمراء بنهاية عقده حفاظاً على علاقته بجماهير الاهلى والتاريخ الذى صنعه بالقميص الأحمر.

استقر مسئولو النادي الاهلى على عدم تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم السماح للاعب بتحديد مستقبله بإرادته التامة.

ورغم أن أنباء قوية ترددت على مدار الفترة الماضية أن السولية مُستمر فى قائمة الفريق الموسم المقبل، إلا أن مصادر مؤكدة فى الأهلي أكدت أن بقاء السولية بات صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، لعدة أسباب، فى مقدمتها ارتفاع سن اللاعب الذي أوشك على الـ37 عاماً، وهو ما انعكس سلباً على أدائه وتأثيره مع الفريق في الموسمين الأخيرين، بصرف النظر عن ظهوره على فترات مع الفريق أو تسجيله هدفاً مثلما حدث فى مباراة بتروجت في الدوري التي سجل خلالها هدفاً من الأهداف الثلاثة التي فاز بها الأهلي مقابل هدفين.

وأوضحت المصادر أن علاقة السولية سوف تنتهي بنهاية الموسم الجاري بنسبة تتخطى الـ99%، ولن يُشارك في كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا، وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي ترى أن السولية قدم الكثير للنادي وكان نموذجاً للعطاء والإخلاص منذ أن ارتدى القميص الأحمر في يناير 2016 قادماً من نادي الشعب الإماراتي.

وشددت المصادر على إن قرار الإدارة الحمراء برحيل السولية مع نهاية الموسم الجاري لا يُقلل من قدره ولا قيمته ولا عطائه لكنها سُنة الحياة.