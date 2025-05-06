شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب بعد قيادة المريخ للفوز الثاني :الدوري الموريتاني قوي والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني عن سعادته بعد قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي في الدوري الموريتاني والذى يشارك فيه ناديي المريخ و الهلال السوداني في البطولة .

حقق المريخ الفوز بثنائيه نظيفه علي انتر نواكشوط ليرتفع رصيد المريخ السوداني للنقطة 42 ويتجمد رصيد انتر عند 35 وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد ان فاز الاسبوع الماضي علي الجمارك المويتاني .

أضاف غريب في تصريحات للصحافة الموريتانية أن الدوري الموريتاني قوي ويضم فرق كبيرة ولاعبين مميزين و أنه يطمح مع فريق المريخ للتواجد في الصدارة وبناء فريق قوي يملك بين الخبرة و الشباب وتحقيق أهداف وطموحات الجماهير .

حظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد ان منح شوقي غريب الفرصه لعدد من الوجوه الشابه ،ووجه غريب الشكر للاعبيه الذين اجادوا وتألقوا في المباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني .

يضم الجهاز الفني المصري الكابتن شوفي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين واسامه عبدالكريم لتدريب حراس المرمي والدكتور كمال عبدالواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.