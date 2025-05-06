شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مصطفى شلبى والجفالى فى مران الزمالك و جلسة علاجية لـ أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

خاض مصطفى شلبي وأحمد الجفالي ثنائي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل أدى أحمد فتوح جلسة علاجية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وفضل الجهاز الفني اكتفاء المجموعة الأساسية بالتدريبات الاستشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وأدى باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الأمس تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم لتجهيزهم للقاء المقبل.

وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة فنية وخططية تحت إشراف الجهاز الفني، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.