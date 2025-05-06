شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض اقتراح الخلود السعودي بشأن موعد حسم موقف اليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الاهلي الاقتراح الذي تقدم به مسئولو نادي الخلود السعودي بشأن موقف اللاعب المالي اليو ديانج ، ويرغب النادى الأحمر في إنهاء إعارة ديانج للخلود السعودى قبل موعدها الرسمي في 30 يونيو المقبل لضمان مشاركة اللاعب مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر لها منتصف يونيو القادم في أمريكا.

واقترح مسئولو الخلود السعودي علي نظرائهم في الاهلي الانتظار للأسبوع الاخير في شهر مايو الجاري للموافقة علي إنهاء الإعارة مبكرا لارتباطهم بحسم موقف الخلود في الدوري ففي حالة تأكد بقاء النادي وعدم هبوطه سيوافق النادي السعودى علي رغبة الأهلي وهو الأمر الذي رفضه جهاز الكرة في القلعة الحمراء لرغبتهم في حسم قائمة المارد الأحمر مبكرا استعدادا للمونديال.

ويرغب الأهلي في حسم موقف ديانج مبكرا لارتباط موقفه بعدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق ورغبة النادي في تدعيم مراكز أخري بعيدا عن خط الوسط حال تأكد عودته .

في سياق آخر ، مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.