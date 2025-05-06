شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين سموحة وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل سموحة وطلائع الجيش سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل بمجموعة الهبوط في المرحلة الثانية من البطولة.

وألغى محمد عباس قابيل حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش هدفاً لـ للفريق السكندرى في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد اللجوء لتقنية الـ"var"،بداعى وجود تسلل على عبد الرحمن عامر لاعب الموج الأزرق.

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد علاء، محمد كاماتشو، خالد سطوحي وأحمد متعب.

خط الوسط: عبد الرحمن زولا، علي حمدي وعماد فتحي.

الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد ورجب عمران.

مقاعد بدلاء طلائع الجيش أمام سموحة

عماد السيد، معاذ الحناوي، خالد عواد، عمرو طارق، محمد هاني، أحمد الشيخ، مصطفى خواجة، جودوين شيكا وأحمد سمير.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد ربيعة – بركات حجاج – عبدالرحمن عامر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد مكرونة – محمود صابر.

الهجوم: إسلام جابر – دوكو دودو – صامويل أمادي.

مقاعد بدلاء سموحة أمام طلائع الجيش

محمد أشرف – محمد مصطفى ميدو – محمد كونيه – الحبيب أحمد حسن – محمد سالم – مصطفى البدري – عبدالكبير الوادي – أبوبكر ليادي – أحمد إيهاب.

ترتيب سموحة وطلائع الجيش في الدورى

وكان فريق سموحة تعادل مع الإسماعيلي في آخر ظهور بالمسابقة ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بعد تعادله في اللقاء الأخير مع زد.