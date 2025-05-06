شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الزمالك وبيسيرو لفسخ العقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مساء اليوم الثلاثاء مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفسخ العقد بالتراضى بين الطرفين،خاصة بعد عدم تقديم الخواجة الأداء الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء.

ويجتمع المجلس لتحديد مصير الجهاز الفني الحالي وتحديد المدرب البديل لبيسيرو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية بالتعادل مع البنك الأهلي ومن قبله تعادل مع المصري ليفقد الفريق فرصة المنافسة علي لقب الدوري وأيضا اللعب علي المركز التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا ليغيب عنها الأبيض للموسم الثالث علي التوالي.

ودخل أيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا حسابات مسئولي الزمالك بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض بديل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي.

إدارة الزمالك وضعت عدد من المرشحين لتدريب الفريق يتقدمهم طارق مصطفي المدير الفني للبنك الأهلي والذي تم التواصل معه بالفعل ولكن تمسك مسئولي البنك بطارق مصطفي حال دون إتمام الأمر.

ومن المرشحين لتدريب الزمالك أيضا مؤمن سليمان الذي يقود الشرطة العراقي ومرتبط بعقد به شرط جزائي مما يصعب مهمة قيادته للزمالك.

إدارة الزمالك وضعت أيمن الرمادي في مقدمة المرشحين في ظل الظروف المتاحة حاليا بالإضافة إلي عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش والذي رحب بتولي المهمة منتظرا المفاوضات الرسمية من مسئولي الزمالك.

ويأتي ذلك في الوقت الذى يقود فيه بيسيرو مران اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل.