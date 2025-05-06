شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب رامي ربيعة مدافع النادي الاهلي من تمديد تعاقده بعد فترة شد وجذب بين الطرفين ، حيث توصل اللاعب مع الأهلي لاتفاق نهائي علي الأمور المالية على أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.

وينتهي عقد رامي ربيع مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع اللاعب للتجديد، وعرض الأهلي على اللاعب 20 مليون جنيه سنوياً، فيما طلب ربيعة الحصول على 35 مليون جنيه، قبل أن يوافق على تخفيض طلباته إلى 30 مليون جنيه سنوياً وهو الأمر الذي رفضه الاهلي أيضا لتتوقف المفاوضات بين الطرفين فترة قبل أن تعود في الأيام الأخيرة بسبب التوصل لصيغة تقضي بحصول ربيعة علي 20 مليون جنيه سنويا فيما نجحت الإدارة في توفير عرض اعلاني للاعب مقابل 10 مليون جنيه .

في سياق آخر ، مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.