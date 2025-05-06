شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعيد ضحايا كولر للتألق من جديد في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نجح عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي في إعادة أكثر من لاعب للتألق واستعادة بريقه المفقود في الملاعب ، بعد سلسلة من التجميد وملازمة الدكة قبل رحيل السويسري مارسيل كولر، حيث عانى عدد من لاعبي الأهلي من التهميش والابتعاد عن المشاركة وانقلاب المدرب السويسري عليهم، قبل أن يستعيدوا التوهج مجددا في الملاعب.

ونجح عماد النحاس في عودة أكثر من لاعب للتأق والتوهج داخل الملا عب، مثل وسام أبو علي وحسين الشحات وعلي معلول وأفشة وغيرهم من اللاعبين الذين ضلوا طريق التألق وكانوا ضحايا عناد كولر في الأهلي.

علي معلول

رغم تجاهل كولر التام للنجم التونسي، إلا أن النحاس أعاده إلى الحياة بعد إشراكه في مباراة حرس الحدود ونجح في الظهور بشكل مرضي ونجح في صناعة أكثر من فرصة ولكن لم يستغلها زملائه في الفريق الأحمر.

وسام أبو علي

رغم مشاركته مع كولر، ولكن اللاعب غاب عن التسجيل منذ بداية عام 2025، ولكن في أول مباراتين تحت قيادة عماد النحاس سجل هدفين واستعاد خطورته في منطقة جزاء المنافسين.

حسين الشحات

بعد سلسلة من التهميش عاد الشحات للمشاركة تحت قيادة النحاس وظهر في مباراتي بتروجت وحرس الحدود وسجل هدف في خماسية فريقه بالحرس.

أفشة

على غرار ما حدث مع الشحات، أنهى النحاس تجميد أفشة وأعاده للحيارة وبدأ في استعادة مستواه وخطورته في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.