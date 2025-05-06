شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: رحيل النجوم أثر على روح لاعبي الزمالك وكان يجب التجديد لزيزو والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي، أن رحيل نجوم الفريق أثر سلباً على لاعبي الزمالك ليظهروا بمستوى فني متراجع خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشيشيني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هناك حالة من غياب الروح بين لاعبي الزمالك في الملعب، بالتأكيد رحيل النجوم أثر سلباً على معنويات اللاعبين، ونجم مثل زيزو كان يجب التجديد له مبكراً وحسم هذا الملف خاصة أنك تعلم أن الأندية الأخرى تفاوضه، والفريق كان بحاجة إلى خدماته.

أضاف نجم الزمالك السابق: أدعو جميع أبناء النادي وكل من يستطيع تقديم الدعم إلى الوقوف خلف الزمالك في تلك المرحلة الصعبة لأنه من لا يمكن قبول سقوط الفريق بهذا الشكل، والفريق بحاجة إلى مساندة جماهيرية كبيرة.

شهدت الساعات الماضية تقديم نادى الزمالك شكوى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر الأربعاء الماضي. وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له 8 أبريل الماضي.

ووقع الزمالك أمس غرامة مالية على زيزو بـ200 ألف جنيه بعد حديثه لوسائل الإعلام دون إذن من جهاز الكرة بالفريق.

وهناك 3 مشاهد يستند الزمالك عليها في شكواه ضد زيزو، وهى التي ستكون سبباً في وضع اللاعب تحت مقصلة العقوبات والغرامات المالية من الزمالك.

السبب الأول هو إصداره تصريحات مسيئة ضد المجلس فى الحديث عن مفاوضات الزمالك معه لتجديد عقده، أما ثاني الأسباب هو الانقطاع عن تدريبات الفريق لمدة 24 يوما منذ 10 أبريل وحتى أمس الأحد، أما السبب الثالث فهو التغيب عن جلسات التحقيق الثلاث التي حددها النادى، وأرسل بها خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى اللاعب على محل إقامته.