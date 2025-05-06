شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مرتقب من لجنة الانضباط تجاه زيزو بعد شكوى الزمالك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

تتجه لجنة الانضباط إلى معاقبة أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مالياً بعد شكوى النادي الأبيض تجاه اللاعب بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية لمدة وصلت إلى 24 يوماً بدون إذن.

وتبتعد النية داخل لجنة الانضباط عن إيقاف "زيزو" خاصة أن عقده ينتهى مع نادى الزمالك أخر الموسم، وبالتالي الاتجاه الأقرب هو الاكتفاء بمعاقبة اللاعب مالياً بسبب فترة عدم التزامه بالمران الجماعي خلال الفترة الماضية.

فى سياق متصل أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن النادي تقدم يوم الأحد بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد زيزو، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي.

وقال المصدر، إن الزمالك طالب في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمه من المنافسه على البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

وكان زيزو قد امتنع عن المشاركة في التدريبات والمباريات بدون سبب منذ 24 يوما قبل حضوره اليوم للمشاركة في التدريب بشكل طبيعي.