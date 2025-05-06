شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق مع المدرب الجديد يحدد موعد إعلان رحيل بيسيرو عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 06 مايو 2025 05:07 م
استقر مسئولو نادى الزمالك على موعد إعلان رحيل بيسيرو، ليكون بعد الاتفاق مع المدرب الجديد الذى سيتولى المهمة الفنية للفريق خلفا للمدير الفنى البرتغالى.
واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب سوء النتائج والأداء منذ أن تولي قيادة الفريق.
ومن جانبه قال طارق مصطفى أن قرار توليه تدريب الزمالك بيد البنك الأهلي خاصة وأن عقده مستمر مع البنك موسم آخر بخلاف الموسم الجارى
وعقد مجلس الزمالك اجتماع طارئ أمس أمتد للساعات الأولى من صباح اليوم ، على أن يمتد لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد.
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