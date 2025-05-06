شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعثر قيد زيزو فى الأهلى حال ضمه الزمالك فى نهائى كأس مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك حقيقة تعارض إجازة عيد الأضحى المباراة مع قيد اللاعب المحتمل فى قائمة الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية، قائلا:" زيزو عقده ينتهي مع الزمالك بعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو وعيد الأضحى يوم 6 يونيو وينتهي يوم 10 يونيو".

تابع المصدر :" الأهلى أكد للاعب أنه لا يوجد أي مشكلة واللاعب سيتم قيده بشكل طبيعي على "السيستم" الخاص بالقيد المحلي والدولي بمجرد نهاية عقده مع الزمالك".

أضاف:" ومن الممكن أن يتوجه اللاعب منفردًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الإعلان الرسمي عن ضمه".

وكشف مصدر بنادى الزمالك ، أن أحمد مصطفى زيزو خارج حسابات الجهاز الفنى ولن يشارك فى أى مباريات خلال الفترة المقبلة سواء فى الدورى أو نهائى كأس مصر رغم الاستقرار على ضمه لقائمة المباراة النهائية أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تقديم نادى الزمالك شكوى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر الأربعاء الماضي وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له 8 أبريل الماضي.