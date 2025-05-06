شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يحذر لاعبي المصري من رباعي الأهلي قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية، في مواجهة الأهلي المرتقبة في الدوري، وعدم ترك المساحات التي تتيح للاعبي الفريق الأحمر تشكيل خطورة على مرمى الفريق البورسعيدي.

كما حذر بوجلبان من خطورة رباعي الفريق الأحمر، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، نيجيك جراديشار، والفلسطيني وسام أبو علي، باعتبارهم أهم المفاتيح الهجومية التي يعتمد عليها عماد النحاس.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الأهلي، بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

من جانبها، رصدت إدارة النادي المصري، مكافآت مادية مغرية للاعبي الفريق، وذلك من أجل الفوز على الأهلي والحفاظ على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل اشتعال المنافسة داخل المربع الذهبي، بعد تعثر بيراميدز مؤخراً بالهزيمة أمام فاركو في الجولة الرابعة.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.