شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مدينتي للجولف يستضيف مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انطلاق البطولة العربية للجولف ( فيديو ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً لأول مرة في مصر البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025 في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز ، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية، وتستمر حتى 10 مايو.

ويستضيف نادي مدينتي للجولف غداً مؤتمراً صحفياً ، بحضور عمر هشام طلعت ، رئيس الاتحاد المصري للجولف، ومحمد عطا الله ، ممثل الاتحاد العربي للجولف ، للإعلان عن افتتاح البطولة وجدول المنافسات .

ومن المقرر إقامة مهرجان للجولف على هامش فعاليات البطولة ، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للجولف ، ويتضمن عروضًا رياضية وترفيهية متنوعة بهدف جذب الجمهور وتعزيز التفاعل المجتمعي مع اللعبة .

كما أعلن الاتحاد المصري للجولف عن إقامة حفل كبير للنجم الكبير رامي صبري ، في نادي مدينتي للجولف يوم الجمعة القادم 9 مايو ، في ليلة استثنائية لعشاق الرياضة والفن . وأعلنت قنوات "أون سبورت" إذاعة فعاليات البطولة حصرياً.