شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6-5-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة الخميس المقبل لإعلان قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدورى الممتاز، والتي لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

الزمالك: نعمل على تدبير مستحقات بوطيب وباتشيكو لحل أزمة إيقاف القيد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي يعمل في الوقت الحالي على تدبير مستحقات كل من المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والبرتغالي جايمي باتشيكو.

عماد النحاس يجهز ثنائى الأهلى للظهور فى مباراة المصري البورسعيدى بالدوري

يجهز عماد النحاس المدير الفنى للنادى الاهلى الثنائى عمر الساعى وكريم نيدفيد لاعبا خط وسط الفريق الاحمر للظهور فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري المصري.

تعرف على مدة تعاقد طارق مصطفى مع البنك الأهلي بعد مفاوضات الزمالك

أجرى مسؤولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية خلال الساعات الأخيرة مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وذلك لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو.

أزمة مباراة القمة.. اعتماد فوز الزمالك والتظلمات تحسم خصم 3 نقاط من الأهلى نهاية الموسم

تجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة الخميس المقبل لإعلان قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدورى الممتاز، والتي لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

الرمادي وبسيوني ومؤمن سليمان أبرز المرشحين لخلافة بيسيرو في الزمالك

دخل أيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا حسابات مسئولي الزمالك بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض بديلا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي.

عماد النحاس يحذر نجوم الأهلى من صعوبة مواجهة المصري بالدوري

حذر عماد النحاس المدير الفنى للنادى الأهلى نجومه من صعوبة مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري مشدداً على ضرورة التركيز فيها لحسمها مبكراً بعيداً عن التوتر.

بيسيرو يودع لاعبى الزمالك فى مران اليوم

يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك التدريب الأخير له مع الفريق اليوم، بعد الاستقرار على رحيله عن تدريب الأبيض ، فى ظل تراجع نتائج الفريق وآخرها التعادل أمام المصرى والبنك الأهلى.