شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى. .يحيى عطية الله خارج حسابات الأهلى بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

بشكل نهائى قرر مسئولو النادي الأهلي على عدم تفعيل بندء شراء المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته من نادي سوتشي الروسي ، وذلك بسبب تواضع إمكانيات اللاعب الفنية بجانب إصاباته الكثيرة.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابة تعرض لها في مباراة بيراميدز بالدوري 12 أبريل الماضى، وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

واتفقت الآراء فى الأهلي على عدم تفعيل عقد شراء الظهير الأيسر المغربي من النادي الروسي، لتقترب علاقته بالقلعة الحمراء من الانتهاء، خاصة فى ظل الإصابة التي قد تحرم اللاعب من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وعانى يحيى عطية الله من عدة إصابات قوية أبعدته عن مباريات الفريق عدة أسابيع، كما أنه لم يُقدم أوراق اعتماده مع الأهلي بشكل رسمي، بشكل جعل مسئولى النادي يستقرون على توجيه الشكر له بنهاية الموسم والتعاقد مع لاعب أجنبي أفضل منه سواء في مركز الظهير الأيسر أو فى أى مركز آخر يحتاج تدعيم .

وانتقل يحيى عطية الله للأهلي الصيف الماضي من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وارتبط اسم يحيى عطية الله بأكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزهم الوداد المغربي الذي تردد إنه يرغب فى ضم اللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.



وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.



واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.



ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.