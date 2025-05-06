شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لقباً يزين تاريخ رجال الاسكواش في بطولة العالم.. شبانة وفرج الأكثر تتويجاً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أبطال الاسكواش المصري للمشاركة في بطولة العالم، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 8 إلى 17 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

ويشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 39 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا بواقع:

15 في منافسات الرجال وهم : علي فرج ـ مصطفى عسل ـ مازن هشام ـ فارس الدسوقي ـ محمد أبو الغار ـ طارق مؤمن ـ كريم الحمامي ـ محمد الشربيني ـ عمر مسعد ـ يوسف سليمان ـ يوسف إبراهيم ـ يحيى النوساني ـ محمد زكريا ـ كريم عبد الجواد ـ علي أبو العينين.

23 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر ـ نور الشربيني ـ هانيا الحمامي ـ ملك خفاجي ـ مريم متولي ـ فيروز أبو الخير ـ هنا معتز ـ أمينة عرفي ـ هيا علي ـ سلمى الطيب ـ ندى عباس ـ نور أبو المكارم ـ نور هيكل ـ سلمى هاني ـ منه حامد ـ كنزي أيمن ـ زينة ميكيوي ـ سنا إبراهيم ـ روان العربي ـ نادين شاهين ـ نادين الحمامي ـ فريدة محمد ـ هنا رمضان ـ ناردين جرس.

وسجل رجال الاسكواش المصري أرقاماً مميزة في التتويج باللقب الأبرز في اللعبة، بواقع 14 لقباً، ويعتبر البطل المصري علي فرج المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش حالياً وعمرو شبانة نجم اللعبة السابق، هما الأكثر تتويجاً في قائمة الفراعنة بواقع 4 بطولات لكل منهما.

الفائزون رجال:

2022-2023 علي فرج (مصر)

2021-2022 علي فرج (مصر)

2020-2021 علي فرج (مصر)

2019-2020 طارق مؤمن (مصر)

2018-2019 علي فرج (مصر)

2017 محمد الشوربجي (مصر)

2016 كريم عبد الجواد (مصر)

2014 رامي عاشور (مصر)

2012 رامي عاشور (مصر)

2009 عمرو شبانة (مصر)

2008 رامي عاشور (مصر )

2007 عمرو شبانة (مصر)

2005 عمرو شبانة (مصر)

2003 عمرو شبانة (مصر)