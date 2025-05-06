شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يطير لمواجهة التشيك وكرواتيا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس إلى التشيك وكرواتيا لخوض عدد من المباريات الودية القوية استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

ويخوض منتخب الناشئين 4 مباريات ودية قوية أمام التشيك وكرواتيا ، يلعب أمام التشيك مباراتين أيام 7 و 8 مايو ، ثم مواجهة كرواتيا في مباراتين يومي 9 و 10 مايو .

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.