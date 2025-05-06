شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو خارج حسابات الزمالك فى المباريات رغم ضمه لقائمة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك ، أن أحمد مصطفى زيزو خارج حسابات الجهاز الفنى ولن يشارك فى أى مباريات خلال الفترة المقبلة سواء فى الدورى أو نهائى كأس مصر رغم الاستقرار على ضمه لقائمة المباراة النهائية أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تقديم نادى الزمالك شكوى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر الأربعاء الماضي وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له 8 أبريل الماضي.

ووقع الزمالك غرامة مالية على زيزو بـ200 ألف جنيه بعد حديثه لوسائل الإعلام دون إذن من جهاز الكرة بالفريق.

وهناك 3 مشاهد يستند الزمالك عليها في شكواه ضد زيزو، وهى التي ستكون سبباً في وضع اللاعب تحت مقصلة العقوبات والغرامات المالية من الزمالك.

السبب الأول هو إصداره تصريحات مسيئة ضد المجلس فى الحديث عن مفاوضات الزمالك معه لتجديد عقده، أما ثاني الأسباب هو الانقطاع عن تدريبات الفريق لمدة 24 يوما منذ 10 أبريل وحتى أمس الأحد، أما السبب الثالث فهو التغيب عن جلسات التحقيق الثلاث التي حددها النادى، وأرسل بها خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى اللاعب على محل إقامته.

وظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق أمس بمقر النادى بميت عقبة بعد غياب 24 يوما، وخاض تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب.