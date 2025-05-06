شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي ضد الزمالك.. طارق مصطفى يشترط موافقة البنك الأهلي لتدريب الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

اشترط طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، موافقة مسؤولي ناديه على رحيله خلال الفترة الحالية من أجل تولي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو بعد اتصالات أجراها مسؤولو القلعة البيضاء مع طارق مصطفى عقب مباراة الأمس.

دخل طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، دائرة أقرب المرشحين لتولي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو، والذي يبحث مسؤولو القلعة البيضاء في الوقت الحالي إقالته من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

طارق مصطفى تولى تدريب البنك الأهلي في أكتوبر 2023، ليرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى يونيو 2026.

وأجرى مسؤولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية خلال الساعات الأخيرة مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وذلك لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو، بعد تراجع نتائج الزمالك تحت قيادته، بينما رفض مسؤولو البنك الأهلي ترك مدربهم من اجل الزمالك.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين أمس على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الزمالك مصير البرتغالي جوزية بيسيرو اليوم بعد الاتفاق مع المدرب البديل.

وقاد طارق مصطفى البنك الأهلي في 22 مباراة خلال الموسم الجاري في 22 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم، ونجح في قيادة البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر خلال الموسم الجاري، حيث ودع البطولة أمام بيراميدز حامل اللقب بعد الخسارة برباعية نظيفة.

يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، خلف النادي المصري صاحب المركز الرابع حالياً برصيد 35 نقطة، وخاض البنك الأهلي 3 مباريات فقط فيما خاض المصري 4 لقاءات حتى الآن.

وإجمالاً قاد طارق مصطفى البنك الأهلي في 56 مباراة، فاز خلالهم في 21 لقاء، وتعادل في 16 مباراة وتلقى الهزيمة في 19 مواجهة أخرى، بمختلف البطولات المحلية.