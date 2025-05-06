شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء تنافسية شهدها اليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأول من منافسات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز عقب مراسم الإفتتاح عدة منافسات للفرق المشاركة بالبطولة على ملاعب نادى فروسية " كيان سيتى " بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يتم تنظيمها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تنافس أكثر من 60 فارس يمثلون 20 دولة من أمهر الفرسان فى العالم فى سباقات قفز الحواجز ، وظهر المستوى المتميز للدول المشاركة ليعكس مدى ما يتمتع به الفرسان من مهارات ومستوى إعداد جيد .

وقد عبر المشاركون عن مدى سعادتهم بمستوى التجهيزات التى قامت بها القوات المسلحة استعداداً لإستقبال فعاليات البطولة ، وأشادوا بالإجراءات التنظيمية الراقية للبطولة وكافة الملاعب والمنشآت الرياضية التى تستوفى كافة المعايير الدولية بما يهيئ مناخ تنافسى لكافة المشاركين بالبطولة .



بطولة العالم العسكرية للفروسية