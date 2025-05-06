شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مطالب بسداد 100 مليون جنيه لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

بات نادى الزمالك،مطالباً بسداد ما يعادل 100 مليون جنيه لحل أزمة القيد التي يعانى منها الأبيض بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق والبرتغالى جايمي باتشيكو المدرب الأسبق للفريق.

وتسبب بوطيب في إيقاف قيد الزمالك،بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،يوم 23 أبريل الماضي بسبب عدم حصوله على المتبقى من أقساطه المتأخرة وبقيمة 983 ألف يورو،ثم تعرض النادي الأبيض لإيقاف قيد من جديد بالأمس الإثنين بسبب 880 ألف دولار مستحقات جايمي باتشيكو.

وأصبح مجموع المسحقات على نادى الزمالك يبلغ 100 مليون جنيه مصري،يتعين على النادي الأبيض دفعها حتى يتمكن من التعاقد مع صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية المقبلة،وقيدها فضلاً عن استخراج الرخصة الأفريقية التي تمكنه من المشاركة في البطولات المحلية والأفريقية.

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بسداد مستحقات بوطيب وباتشيكو قبل يوم 31 مايو الجارى، حيث إن النادى مطالب بحل الأزمة قبل هذا الموعد، للحصول على الرخصة الأفريقية، ورغم أن هذه المهلة يمكن مدها لنهاية يونيو من جانب الفيفا إلا أن النادى سيسدد جميع المستحقات قبل نهاية المهلة.

وتبلغ قيمة الأقساط المتأخرة لخالد بوطيب 983 ألف يورو، يستحق دفع 600 ألف يورو خلال الأيام الجارية، على أن يتم سداد باقى المبلغ بأقساط شهرية تبلغ قيمة كل قسط 138 ألف يورو شهريا للاعب.

ومن المقرر أن يتم رفع القيد عندما يسدد الزمالك 600 ألف يورو من أصل 983 ألف يورو مستحقة أقساط للاعب، وبمجرد سداد الزمالك المبلغ سيتم إلغاء إيقاف القيد في هذه القضية على أن يتم سداد باقى المبلغ وفقا للأقساط المحددة.