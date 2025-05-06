الامارات | موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في نصف نهائي "أبطال أوروبا" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وبرشلونة مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ملعب سان سيرو الإيطالي هذه القمة الكروية النارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في إسبانيا قد انتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3، ليبقي كل شيء مفتوحاً في لقاء الإياب. ويسعى إنتر ميلان لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي والاقتراب من لقبه القاري الرابع، بينما يطمح برشلونة لإضافة اللقب السادس إلى خزائنه التاريخية.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

الثلاثاء 6 مايو 2025

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة

تنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN Sports 1، مع تعليق صوتي للمعلق الشهير حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني، دومفريز

الوسط: باريلا، تشالهان أوغلو، مختاريان، ديماركو

الهجوم: أرناوتوفيتش، تورام

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: غارسيا، أراوخو، كوبارسي، مارتينيز

الوسط: دي يونغ، بيدري، يامال، أولمو

الهجوم: رافينيا، توريس