"كريم رمزي يكشف عن مفاجأة بشأن علي معلول في كأس العالم للأندية ويفجر مفاجآت عن أزمة الزمالك!"

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة بشأن قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي خلال قائمة كأس العالم للأندية.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة من أجل تواجد لاعب أجنبي زيادة في قائمة الفريق التي ستتواجد في الولايات المتحدة الإمريكية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف رمزي: حال موافقة الاتحاد سيكون التونسي علي معلول متواجدا مع الأهلي في قائمة كأس العالم للاندية بشكل طبيعي.

وتابع: انهاردة مسؤولي الزمالك كانوا رافضين لنزول بيسيرو تدريب الزمالك ولكن عدم التوصل لاتفاق مع مدرب وراء قرار نزوله مران اليوم وسيتم الإعلان عن المدرب خلال ساعات.

وأشار إلى أن اجتماعات الزمالك أمس كانت حاسمة، وما يحدث في الزمالك هذا الموسم لا يليق باسمه وجماهيريته وانجازاته، وجمهور الزمالك هو الداعم الدائم للزمالك وهو الحاجة الوحيدة الناجحة هذا الموسم في الزمالك

وأردف: لا بد أن يتحمل اللاعبين مسؤولية نادي الزمالك أكثر من ذلك، فهم يدافعون عن اسم وقميص نادي كبير بحجم الزمالك، إدارة الزمالك الحالية شايلة حمل كبير من مديونيات وتجديد عقود وإيقاف قيد وأزمات، ولكن لديهم أزمة واضحة وهي صرف الفلوس وإدارة الزمالك بتصرف فلوس بشكل خاطئ في تعاقدات لا تليق باسم الزمالك، كما أنهم مشتتين في قرارات جانبية، وإدارة الزمالك لديها أخطاء كثيرة وعليهم معالجتها سريعا.