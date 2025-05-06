شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يطالب لاعبي المصري بنقاط الأهلي للحفاظ على المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

عقد التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة بالدوري، طالبهم خلالها بضرورة حصد الثلاث نقاط خلال المواجهة المقبلة، وذلك للحفاظ على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، خاصة مع تقدم البنك الأهلي الذي يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المصري، ويتبقى للبنك الأهلي مباراة إضافية عن المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الأهلي، بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري والتي تجمعه بالأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.